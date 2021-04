Avis aux médias - Le ministre Mendicino fera une annonce concernant de nouvelles voies d'accès à l'immigration

OTTAWA, ON, le 13 avril 2021 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une annonce importante concernant les efforts du gouvernement visant à aider les travailleurs essentiels et d'autres immigrants ayant un statut temporaire à rester au Canada de façon permanente.

Date : Le mercredi 14 avril 2021 Heure : 13 h 30 (HE)

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada