Avis aux médias - Le ministre Guilbeault annoncera la nomination des premiers commissaire et directeurs du nouveau Bureau du commissaire aux langues autochtones

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, annoncera la nomination des premiers commissaire et directeurs du nouveau Bureau du commissaire aux langues autochtones

OTTAWA, ON, le 13 juin 2021 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, tiendra une conférence de presse virtuelle pour annoncer la nomination des premiers commissaire et directeurs du nouveau Bureau du commissaire aux langues autochtones. Cette annonce fait partie des efforts du gouvernement du Canada en vue d'assurer la promotion et la revitalisation des langues des Premières Nations, des Inuits et des Métis.



Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer.



ÉVÈNEMENT : Conférence de presse



DATE : Le lundi 14 juin 2021



HEURE : 11 h 30 (HAE)



LIEU : Virtuel



