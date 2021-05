Avis aux médias - Le ministre Champagne et l'Association canadienne du ciment annonceront la formation d'un partenariat pour faire du Canada un leader dans le domaine du béton à faible empreinte d...

SHAWINIGAN, QC, le 28 mai 2021 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, ainsi que la présidente du conseil d'administration et le président et chef de la direction de l'Association canadienne du ciment, Marie Glenn et Michael McSweeney, lanceront, dans le cadre d'un événement virtuel, un partenariat entre le gouvernement du Canada et le secteur canadien du ciment et du béton. L'objectif du partenariat sera de renforcer la position du Canada comme leader mondial de la production de béton à faible empreinte de carbone.

À la suite de l'annonce, les intervenants pourront répondre aux questions des journalistes par téléconférence.

Date : Le lundi 31 mai 2021



Heure : 9 h 30 (heure de l'Est)



Lieu : L'annonce sera diffusée en direct sur la page Facebook Innovation canadienne.

Note aux médias :

Les représentants des médias sont invités à communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse ic.mediarelations-mediasrelations.ic@canada.ca pour obtenir les informations de connexion qui leur permettront de participer à la séance de questions. On leur demande d'accéder à la téléconférence à 9 h 15 (heure de l'Est).

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada