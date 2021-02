Avis aux médias - Le ministre Blair fera une annonce de financement

OTTAWA, ON, le 8 févr. 2021 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour une annonce de financement à l'appui des efforts de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants en ligne en Alberta. Il sera accompagné du chef adjoint Paul Cook du Service de police de Calgary et du chef adjoint Kevin Brezinski du Service de police d'Edmonton.

Après l'annonce, le ministre Blair et les chefs adjoints Cook et Brezinski répondront aux questions des médias.

* La conférence de presse se tiendra via Zoom.

Date

Le mardi 9 février 2021

Heure

12 h (HNR)

Pour vous inscrire et obtenir vos informations d'identification, veuillez envoyer un courriel à ps.mediarelations-relationsaveclesmedias.sp@canada.ca. Vous devez vous inscrire avant 11 h (HNR), mardi le 9 février.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada