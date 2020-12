Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement à Winnipeg

WINNIPEG, MB, Dec. 17, 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Manitoba, ainsi que la Ville de Winnipeg, feront une annonce importante en matière de logement à Winnipeg.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface--Saint-Vital, l'honorable Heather Stefanson, ministre des Familles, et Brian Bowman, maire de la Ville de Winnipeg, pour l'annonce.

Date : 18 décembre 2020 Heure : 11 h 30 HNC Endroit : Hôtel de Ville - salle de presse principale (sous-sol) 510, rue Main

À NOTER : Seuls la caméra et l'opérateur du pool de télévision désigné et le photographe du pool désigné seront autorisés dans la salle de presse de l'hôtel de ville pour la disponibilité d'aujourd'hui.

L'annonce sera diffusée en direct au youtube.com/thecityofwinnipeg

Les représentants des médias qui souhaitent poser des questions devront se connecter à la conférence Zoom. Veuillez envoyer un courriel à city-mediainquiry@winnipeg.ca afin de confirmer votre présence et le lien vous sera acheminé.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement