Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement à Surrey

SURREY, BC, le 6 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, Randeep Sarai, député de Surrey-Centre et Doug McCallum, maire de Surrey, pour l'annonce.

Date : Le 7 juillet 2021



Heure : 9 h 00 HP



Lieu : Parc Holland, 13450 104 Avenue, Surrey Colombie Britannique

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement