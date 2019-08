Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à Peterborough

PETERBOROUGH, ON, le 12 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement à Peterborough.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, à Diane Therrien, maire de Peterborough, et à Mark Rogers, président d'Habitat pour l'humanité Canada.

Date : 13 août 2019



Heure : 9 h



Endroit : 33 Leahy's Lane Peterborough (Ontario)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement