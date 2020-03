Avis aux médias - Le gouvernement du Canada appuiera des projets de logements sûrs et abordables à Stratford et Montague

STRATFORD, PE, le 2 mars 2020 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement abordable pour les familles de Montague et Stratford.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Sean Casey, député de Charlottetown, et l'honorable Ernie Hudson, ministre du Développement Social et du Logement de l'Île-du-Prince-Édouard, pour cette annonce importante avec Pan American Properties Inc.

Date: Le 3 mars 2020



Heure: 9h00



Lieu: 140, Dale Drive, Stratford, (Île-du-Prince-Édouard)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement