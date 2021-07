Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera du financement pour un projet d'approvisionnement plus sécuritaire à Kitchener-Waterloo

KITCHENER, ON, le 8 juill. 2021 /CNW/ - L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et le député Raj Saini, annonceront, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, du financement pour un projet d'approvisionnement plus sécuritaire pour appuyer les personnes ayant un trouble de consommation d'opioïdes à Kitchener-Waterloo.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 9 juillet 2021

Heure

10 h 00 (HAE)

Lieu

L'événement sera diffusé sur Zoom.

Lien Zoom :

https://ca01web.zoom.us/j/67210089216

Code d'accès : 610064

On demande de vous identifier ainsi que votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

SOURCE Santé Canada