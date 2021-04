Avis aux médias - Le député Sean Casey fera une annonce de financement à la province de l'Île-du-Prince-Édouard

CHARLOTTETOWN, PE, le 14 avril 2021 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à Sean Casey, député de Charlottetown, au nom de l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour une annonce de financement à la province de l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre de l'Initiative pour prendre des mesures contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs.

Il sera accompagné de l'honorable Bloyce Thompson, ministre de la Justice et de la Sécurité publique et procureur général, ainsi que ministre de l'Agriculture et des Terres, de l'Île-du-Prince-Édouard.

Après l'annonce, le député Casey répondra aux questions des médias*.

* La période des questions sera ouverte aux médias en téléconférence seulement (détails ci-dessous). Le visionnement de la conférence de presse sera possible via Zoom (enregistrement requis).

Date

Le jeudi, 15 avril 2021

Heure

10 h 00 (HAA)

Les médias qui souhaitent participer par téléconférence peuvent composer le numéro ci-dessous. SVP vous joindre à la téléconférence 15 minutes avant le début de la conférence de presse. (Uniquement les participants à la téléconférence pourront poser des questions).

Numéros à composer par les participants : 613-954-9003 / 1-866-206-0153

Code d'accès : 6809464#

Pour visionner la conférence de presse via Zoom (visionnement uniquement et pas de questions), veuillez-vous enregistrer par courriel auprès de ps.mediarelations-relationsaveclesmedias.sp@canada.ca. Les enregistrements doivent être complétées au plus tard à 9 h 00 (HAA) le jeudi, 15 avril.

