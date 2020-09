Avis aux médias - Le député Amos annonce une aide aux agriculteurs biologiques canadiens

OTTAWA, ON, le 9 sept. 2020 /CNW/ - Le député de Pontiac, William Amos, au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, visitera le marché Old Chelsea pour annoncer une aide aux agriculteurs biologiques canadiens.

Date

10 septembre 2020



Heure

16 h 30 (heure locale)

Lieu

Marché Old Chelsea Market

23, chemin Cecil

Chelsea (Québec) J9B 0A5

Veuillez noter que le nombre de places est limité en raison des directives de distanciation pour lutter contre la COVID-19. On accordera une grande importance au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène : il faudra notamment garder deux mètres de distance en tout temps et observer les règles d'hygiène des mains. De plus, le port d'un masque ou d'un couvre-visage est obligatoire. Il sera essentiel de suivre les instructions des responsables qui seront sur place.

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada