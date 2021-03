Avis aux médias - Lancement de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de neuf logements et plus et les commerces et institutions ciblés

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - Jean-François Parenteau, responsable des services aux citoyens, de l'environnement, de l'approvisionnement, du matériel roulant et des relations gouvernementales au comité exécutif, invite les journalistes à un point de presse afin de lancer la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de neuf logements et plus et les commerces et institutions ciblés dans plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal.

Date : Le mercredi 24 mars 2021



Heure : 11 h 30



Lieu : En face du 6355, avenue Somerled,

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif