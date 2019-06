Avis aux médias - La Ville de Montréal présente son projet de règlement sur l'offre de logement social, abordable et familial

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Mme Valérie Plante, le responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif, M. Robert Beaudry, et le conseiller associé à l'habitation, M. Craig Sauvé, invitent les médias à l'annonce du nouveau Règlement pour une métropole mixte.

Date : Le mercredi 12 juin 2019



Heure : Briefing technique : 10 h

Conférence de presse : 11 h



Lieu : Écomusée du fier monde

2050 rue Amherst

Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif