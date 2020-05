Avis aux médias - La présidente de la Commission de la santé mentale du Canada discute à cœur ouvert avec la ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu

OTTAWA, le 27 mai 2020 /CNW/ - Demain, le 28 mai, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) publiera une entrevue exclusive entre la présidente-directrice générale de la Commission de la santé mentale (CSMC), Louise Bradley, et la ministre de la Santé, l'honorable Patty Hajdu. Dans cette entrevue exclusive en tête à tête d'une durée de plus de 45 minutes, réalisée le 19 mai sur Zoom, la ministre Hajdu se penche sur les questions d'isolement, de soins virtuels, et des raisons de garder l'espoir pendant la COVID-19.

SOURCE Commission de la santé mentale du Canada