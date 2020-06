Avis aux médias - La ministre Ng visitera ICON Digital Productions, une entreprise locale de Markham, qui a remanié ses activités pour aider à lutter contre la COVID-19

OTTAWA, ON, le 25 juin 2020 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, et députée de Markham-Thornhill, l'honorable Mary Ng, visitera ICON Digital Productions à Markham, en Ontario, pour faire ressortir de quelle manière la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et d'autres mesures économiques aident les entreprises canadiennes.

ICON est une entreprise de solutions d'imprimerie et de médias numériques à service complet. Elle a des bureaux à Toronto, Montréal et New York. L'entreprise a eu recours à la subvention salariale pour réembaucher des employés et a réaménagé ses installations dans le but de fabriquer des équipements de protection individuelle afin d'aider à la lutte contre la COVID-19.

Un point de presse suivra la visite, et la ministre Ng répondra aux questions des journalistes.

Date : Le vendredi 26 juin 2020

Heure : 10 h 45 (heure de l'Est)

Lieu : ICON Digital Productions, 7495 chemin Birchmount, Markham (Ontario)

Notes :

Les journalistes qui désirent participer doivent confirmer leur présence par écrit avant 9 h 30, le vendredi 26 juin 2020, à l'adresse courriel suivante : ryan.nearing@international.gc.ca

Les personnes qui participent à l'événement ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19 et n'avoir eu aucun contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif au cours des 14 derniers jours. Veuillez noter que le port d'un couvre-visage ou d'un masque est fortement recommandé.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada