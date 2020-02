Avis aux médias - La ministre Ng mettra en lumière le soutien offert au secteur de la santé par le gouvernement du Canada

OTTAWA, le 25 févr. 2020 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, participera à Ottawa à un sommet sur l'innovation dans le secteur de la santé, le 5th Annual Health Innovation Summit, organisé par Canada 2020. Elle prononcera, à cette occasion, une allocution et participera à une discussion informelle sur le sujet. La ministre Ng expliquera notamment comment le gouvernement du Canada favorise l'innovation au sein de ce secteur d'activité par l'entremise du Réseau de santé CAN.

Date : Le mercredi 26 février 2020



Heure : 12 h 15 (heure de l'Est)



Lieu : Studio Canada 2020

35, rue O'Connor, salle 302

Ottawa (Ontario)



Note : Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent recevoir une accréditation de la part de Mira Ahmad (mira@canada2020.ca) et arriver avant 12 h (heure de l'Est).

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada