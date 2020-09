Avis aux médias - La ministre de la Santé annonce du financement fédéral pour contribuer à réduire la propagation de la COVID-19 à Toronto

TORONTO, le 10 sept. 2020 /CNW/ - L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, annoncera du financement fédéral pour la ville de Toronto afin de contribuer aux efforts de réduction de la propagation de la COVID-19 dans la ville. La ministre sera accompagnée de John Tory, maire de Toronto, et de la Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste.

L'annonce se fera uniquement par Webex.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Vendredi 11 septembre 2020

Heure

9 h 15 (HAE)

Lieu

Le toit du podium

Hôtel de ville de Toronto

100, rue Queen Ouest

Pour faciliter et maintenir la distanciation physique, les médias peuvent se joindre en ligne par Webex dès 9 h 15, le code de la réunion est 803530716, ou au https://toronto.webex.com/meet/digital. Global News assurera la couverture pour les groupes de presse et la diffusera au Centre d'opérations des communications de Toronto ou par Dejero Multipoint dans le cadre du plan de diffusion dans le contexte de la COVID pour la chaine. Pour plus de renseignements sur cette option, communiquez avec Global Ressources au 416-446-5400 ou à feeds@globalnews.ca

