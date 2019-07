Avis aux médias - La ministre Bibeau et le ministre Carr rencontrent les représentants des industries du bœuf et du porc

OTTAWA, le 2 juill. 2019 /CNW/ - Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international, feront un point de presse après une rencontre avec des représentants des industries du bœuf et du porc pour discuter de l'exportation de viande en Chine.

Événement

Point de presse

Date

3 juillet 2019

Heure

14 h 30 (heure locale)

Lieu

Hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal

Hall d'entrée, devant la salle de réunion Quartz

800, Place Leigh Capreol

Dorval (Québec) H4Y 0A4

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada