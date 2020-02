Avis aux médias - La Fondation du CUSM et CAE annoncent une nouvelle initiative de formation interprofessionnelle et de simulation

MONTRÉAL, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) en partenariat avec CAE, chef de file mondial dans les domaines de la simulation et de la formation dont le siège social est situé à Montréal, invite les médias à assister à une annonce spéciale en ce qui a trait à la formation interprofessionnelle et de simulation pour le personnel médical du CUSM. Apprenez-en davantage sur cette initiative visionnaire de formation en soins de santé et de recrutement et découvrez le matériel médical innovateur de CAE Santé tel que nos simulateurs de patients, simulateurs chirurgicaux et bien plus. Tous nos simulateurs sont conçus pour améliorer la sécurité des patients grâce à une formation de qualité supérieure.

Annonce de formation axée sur simulation



Quand : le 5 février 2020 à 10 h



Séance photo média : les invités et visiteurs pourront tester leurs compétences sur l'équipement de simulation de pointe de CAE Santé de 10 h à 16 h



Où : Atrium Elspeth McConnell, Institut de recherche du CUSM

Site Glen -- Bloc E, niveau S1

1001 boulevard Décarie, Montréal, QC, H4A 3J1



Qui: Dre Elene Khalil, directrice de l'éducation et codirectrice médicale des mesures d'urgence pour l'ensemble du CUSM

Marc Parent, président et chef de la direction à CAE, coprésident, Campagne Osez rêver

Susan Legge Orr, coprésidente, Campagne Osez rêver

Julie Quenneville, présidente, Fondation du CUSM

Norman Steinberg, président du conseil, Fondation du CUSM

STATIONNEMENT : les médias peuvent accéder gratuitement au stationnement extérieur de l'Institut de recherche (bloc E). Appuyez simplement sur le bouton Intercom à la porte pour parler avec un agent.

À propos de CAE Santé

CAE Santé fournit de l'éducation intégrée ainsi que des solutions de formation aux étudiants du domaine de la santé et au personnel du domaine clinique tout au long de leur cycle professionnel et leur permet de développer une expérience concrète en environnements simulés avant de soigner des patients. La vaste gamme de solutions de simulation offertes par CAE Santé comprend la simulation chirurgicale et d'échographie, des programmes de formation, la plateforme de gestion du centre et des données audiovisuelles LearningSpace ainsi que des simulateurs de patients très réalistes représentant des adultes, des enfants et des bébés. À ce jour, les hôpitaux, écoles de médecine, écoles de soins infirmiers, forces de la défense et sociétés de plus de 80 pays utilisent nos solutions de formation afin de rendre les soins de santé plus sécuritaires. cae.com/sante

À propos de CAE

CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous participons à la définition des normes mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l'entraînement en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec plus de 10 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d'équipage du secteur civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la santé dans le monde. www.cae.com

