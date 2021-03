Avis aux médias - Journées Nationales du Tourisme d'Affaires : un événement immersif 3D unique les 24 et 25 mars prochains

SAINT-SAUVEUR, QC, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à prendre part aux Journées Nationales du Tourisme d'Affaires (JNTA), qui se tiendront les 24 et 25 mars prochains, lors d'un événement immersif 3D unique. Ces journées rassembleront plus de 300 acteurs de l'industrie issus de destinations touristiques, d'hôteliers, de sites d'événements et d'organisateurs de congrès et réunions.

Le programme des JNTA sera ponctué de plusieurs conférences et il offre 15 heures de visite du hall d'exposition où 85 exposants viendront présenter leur destination touristique et les sites qui accueillent des événements d'affaires (hôtels, centres de congrès et de foires, musées).

Au programme : conférences, discours, salon d'exposants (85 entreprises),

Quoi : Journées Nationales du Tourisme d'Affaires 2021

Quand : Le mercredi 24 mars de 9h à 17h et le jeudi 25 mars de 9h à 17h

Mercredi, 24 mars :

9 h : MOT D'OUVERTURE avec Danièle Henkel, entrepreneure, « dragonne », conférencière et animatrice

9 h 15 : ALLOCUTION de Caroline Proulx , ministre du Tourisme du Québec

, ministre du Tourisme du Québec 9 h 40 : GRANDE CONFÉRENCE « Entreprendre à l'état PUR : De concierge de nuit à inventeur de la meilleure vodka au monde ! » avec Nicolas Duvernois , fondateur de PUR Vodka

, fondateur de PUR Vodka 10 h 40 : OUVERTURE DU HALL D'EXPOSITION VIRTUEL

15 h : TABLE RONDE SUR L'INNOVATION animée par Danièle Henkel

17 h : FERMETURE DU HALL D'EXPOSITION

Jeudi, 25 mars :

9 h : CONFÉRENCE « Le virtuel n'est pas la réponse à tout » de Julie Bourbonnière, vice-présidente de l'Agence C4 Communications

9 h : OUVERTURE DU HALL D'EXPOSITION VIRTUEL

13 h : CONFÉRENCE « Démystifier les événements hybrides » de Mélissa Chouinard, fondatrice et présidente de l'Agence INOVA

17 h : FERMETURE DU HALL D'EXPOSITION

Pour consulter la programmation complète, visitez le site des Journées Nationales du Tourisme d'Affaires.

Où : Diffusion sur une plateforme 3D, inscription nécessaire

À propos de Tourisme d'Affaires Québec

Fondée en 1981, Tourisme d'Affaires Québec est l'association touristique qui œuvre à la promotion, la valorisation et la croissance du secteur du tourisme d'affaires au Québec. L'association s'affaire à fédérer, représenter et mettre en valeur ses membres en adoptant un leadership sectoriel qui profite à l'ensemble des parties prenantes du tourisme d'affaires. Formé de 148 entreprises, l'effectif actuel de l'association se compose d'hôtels, de centres de congrès et de foires, de destinations touristiques, de municipalités et d'associations touristiques régionales [ATR]. Tourisme d'Affaires Québec regroupe 92 % des infrastructures du secteur des congrès et réunions au Québec.

Pour en savoir plus, visiter : https://jnta.ca/ ou https://tourismedaffaires.com/

SVP réservez votre place avant le 19 mars à 12 h.

SOURCE Tourisme d''Affaires Québec