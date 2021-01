Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le vendredi 29 janvier 2021

15 h 40

Le premier ministre participera à une rencontre virtuelle avec Handi-Capable et L'Élan des Jeunes, deux organismes de logement locaux qui appuient la mise en œuvre de projets de logement abordable à Sherbrooke et à Châteauguay dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements. Il sera accompagné de la secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), Élisabeth Brière, et de la députée de Châteauguay--Lacolle, Brenda Shanahan.