Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le mercredi 14 juillet 2021

14 h 30

Le premier ministre, accompagné du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, de la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Jonatan Julien, visitera la centrale LM Wind Power et fera une annonce. Un point de presse suivra.