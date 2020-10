Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le jeudi 8 octobre 2020

11 h 30

Le premier ministre fera une annonce avec la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Anita Anand, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Navdeep Bains, et le président national d'Unifor, Jerry Dias. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, Vic Fedeli, le président et chef de la direction de Ford du Canada Limitée, Dean Stoneley, et le député de la province de l'Ontario, Stephen Crawford, participeront virtuellement à l'annonce à partir d'Oakville. Un point de presse suivra.