Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le jeudi 22 avril 2021

8 h 00

Le premier ministre prononcera un discours et participera à la session intitulée Raising our Climate Ambition du Sommet des dirigeants sur le climat organisé par le président des États-Unis, Joe Biden. Il sera accompagné du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, et de la ministre du Développement international, Karina Gould.