Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le dimanche 5 avril 2020

OTTAWA, le 4 avril 2020 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Ottawa (Ontario)



11 h 15 Le premier ministre s'adressera aux Canadiens au sujet de la situation entourant la COVID-19. Un point de presse se tiendra par la suite.





Rideau Cottage

1, promenade Sussex





Présence médiatique

Le premier ministre répondra aux questions des enfants lors d'un appel vidéo qui sera diffusé sur les ondes de CBC/Radio-Canada à 9 h 00 dans les fuseaux horaires du Pacifique, des Rocheuses, du Centre, de l'Est et de l'Atlantique, et à 9 h 30 à Terre-Neuve. Il sera également diffusé sur les plateformes numériques de CBC/Radio-Canada :

Français : Radio-Canada.ca (Zone Jeunesse), Tou.tv, MAJ, Facebook Zone Jeunesse, Facebook MAJ, YouTube MAJ, Instagram MAJ.

Anglais : cbckidsnews.ca, CBC Kids News YouTube, CBC GEM, CBC TV, CBC Kids Facebook.

