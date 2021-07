Avis aux médias - Importante annonce en tourisme événementiel

QUÉBEC, le 18 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, MmeCaroline Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera faite en lien avec le tourisme événementiel. Pour l'occasion, la ministre sera accompagnée par la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie D'Amours.

Date : Le lundi 19 juillet 2021



Heure : 13 h



Lieu : Université Laval

Pavillon La Laurentienne,

Salle Power Corporation Canada (LAU-3452)

1030, avenue du Séminaire

Québec (Québec) G1V 0A6

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence avant 11 h le lundi 19 juillet 2021 en écrivant à l'adresse courriel suivante : sandra.oconnor@tourisme.gouv.qc.ca. Merci de préciser le nom et l'adresse courriel du journaliste qui se présentera sur les lieux.

Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures sanitaires en place. Ainsi, il sera essentiel de suivre les indications des responsables qui seront sur place.

