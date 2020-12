Avis aux médias - Images et vidéos de l'arrivée des expéditions du vaccin nouvellement autorisé contre la COVID-19

OTTAWA, ON, le 24 déc. 2020 /CNW/ - Les premières doses du vaccin Moderna contre la COVID-19 nouvellement autorisé par Santé Canada sont arrivées au Canada. Cette journée constitue une autre étape importante dans notre lutte contre la COVID-19 particulièrement pour les communautés éloignées et les communautés autochtones. L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) met, à la disposition des médias, des images et des séquences vidéo de ces expéditions de vaccins contre la COVID-19.

Les représentants des médias sont invités à se rendre au lien Google Drive suivant pour accéder aux fichiers : https://drive.google.com/drive/folders/1wlUJf4-OEOsOrQjHwblgSW5kejD2sX7A?usp=sharing

