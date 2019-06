Avis aux médias - Construction d'un ensemble de logements familiaux à Saskatoon

SASKATOON, le 20 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, Charlie Clark, maire de la Ville de Saskatoon, un représentant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, et Toby Esterby, directeur général de SaskNative Rentals Inc., inaugureront les travaux de construction de six logements abordables destinés à des familles aux prises avec des handicaps, dispersés sur le territoire de Saskatoon.

Date : 21 juin 2019



Heure : 14 h



Endroit : 119 Brown Crescent

Saskatoon (Saskatchewan)

Autre emplacement (mauvais temps) :

Bureau de SaskNative Rentals Inc. au 1715, 11e Rue Ouest

Stationnement gratuit disponible sur l'avenue R sud

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement