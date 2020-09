Avis aux médias - Congrès annuel de Gastech, édition 2020

OTTAWA, ON, le 4 sept. 2020 /CNW/ - À l'occasion du congrès annuel de Gastech, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, prononcera un discours liminaire qui portera sur l'approche qu'adopte le Canada pour renforcer son rôle en tant que fournisseur mondial d'énergie à l'ère post-COVID.

De renommée mondiale, Gastech est un congrès et une exposition du secteur gazier qui se tient tous les ans. L'édition 2020 a essentiellement pour but de mieux comprendre les répercussions à moyen terme de la COVID-19 sur les marchés mondiaux du gaz et de mettre en lumière des occasions de collaboration entre l'industrie et les gouvernements afin de faciliter la réponse et la reprise économiques.

Date : Le lundi 7 septembre 2020 Heure : 5 h 30 HAE Lieu : L'événement virtuel se tiendra sur la plateforme Zoom.

Les médias accrédités doivent s'inscrire au préalable pour pouvoir participer.

Gastech offre gratuitement aux médias accrédités un laissez-passer stratégique pour assurer la couverture médiatique du congrès. Toutes les inscriptions reçues sont assujetties à un processus d'approbation; elles seront ensuite confirmées par Gastech et ses organisateurs.

Les journalistes doivent transmettre leur inscription à meganperry@dmgevents.com.

