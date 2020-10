Avis aux médias - Conférence de presse virtuelle

Le Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) demande un chantier sur le soutien à domicile au gouvernement du Québec et rend public son mémoire de réflexion intitulé : « Chez moi pour la vie »

QUÉBEC, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Réseau de coopération des EÉSAD tiendra une conférence de presse virtuelle le 15 octobre 2020, à midi.

SUJET : Le Réseau de coopération des EÉSAD demande un chantier sur le soutien à domicile au Québec et rend public son mémoire de réflexion sur le sujet.

PAR : Mme Manon Loranger, présidente du Réseau de coopération des EÉSAD et M. J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

DATE ET HEURE : Le 15 octobre 2020 à 12 h.

OÙ : Par visioconférence Zoom - Merci de confirmer votre présence à chezmoipourlavie@ressources.coop afin de recevoir le lien Zoom par courriel.

Une période de questions suivra la présentation. Il y aura également des possibilités d'entrevues individuelles par la suite.

À propos du Réseau de coopération des EÉSAD

Le Réseau de coopération des EÉSAD représente les entreprises d'économie sociale reconnues aux fins du Programme d'exonération financière pour service d'aide domestique (PEFSAD), par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), pour les services d'aide à la vie domestique (AVD). Les EÉSAD sont présentes dans les dix-sept régions administratives de la province. Ces entreprises, administrées principalement par et pour leurs usagers et exploitées à des fins non lucratives, sont des organisations de proximité ancrées et voulues par leurs communautés. Elles offrent plus de sept millions d'heures de services à 100 000 personnes, dont près d'un million d'heures de services d'assistance personnelle et six millions d'heures de services en AVD. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont 8 700 préposées et préposés d'aide à domicile possédant les compétences et l'expertise requises, afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin. Si vous désirez en savoir plus sur les EÉSAD et le PEFSAD, nous vous invitons à visiter notre portail Web : https://aidechezsoi.com.

SOURCE Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile