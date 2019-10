Avis aux médias - Conférence de presse - Plan directeur de gestion des matières résiduelles

MONTRÉAL, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique et de la résilience au comité exécutif, et Jean-François Parenteau, responsable de l'environnement et des services aux citoyens au comité exécutif, dévoileront le projet de

Plan directeur de gestion des matières résiduelles

(PDGMR) 2020-2025. Ce plan permettra à Montréal de tendre vers le zéro déchet d'ici 2030.

La conférence de presse aura lieu le jeudi 17 octobre 2019, à 12 h, dans le Hall d'honneur.

DATE : Jeudi 17 octobre 2019



HEURE : 12 h



LIEU : Hall d'honneur

Hôtel de ville (Édifice Lucien-Saulnier)

155, rue Notre-Dame Est

Nous invitons les journalistes à apporter leur ordinateur afin de consulter le Plan en ligne. Des copies imprimées seront toutefois également disponibles.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif