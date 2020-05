Avis aux médias - Conférence de presse du premier ministre du Québec, à Montréal

QUÉBEC, le 31 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le premier ministre du Québec, M. François Legault, fera le point sur la situation de la COVID-19, en compagnie de la ministre de la Santé et des Services sociaux, MmeDanielle McCann, de la ministre de la Culture et des Communications, MmeNathalie Roy, et du directeur national de la santé publique, M. Horacio Arruda.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent s'inscrire auprès de M. Antoine Tousignant à antoine.tousignant@mce-sct.gouv.qc.ca, avant 17 h aujourd'hui. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse. Cette confirmation sera envoyée avant 9 h 30, le 1er juin. De plus, sachez qu'un seul journaliste par média pourra participer.

Le nombre maximum de journalistes présents est établi à 20. De plus, deux caméras pour l'ensemble des médias seront autorisées sur place (camera pool), ainsi que deux photographes. Les représentantes et représentants des médias devront apporter leur carte de presse.

Le point de presse sera également diffusé sur la page Facebook du premier ministre.

DATE : Lundi 1er juin 2020 à 13 h

Arrivée des médias avant 12 h 30



LIEU : Cinquième salle de la Place des Arts

Entrée par le 1600, rue Saint-Urbain

Montréal (Québec) H2X 0S1





*L'accès du métro menant à la Place des Arts est temporairement fermé.

Les personnes qui assistent à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du couvre-visage est fortement recommandé.

