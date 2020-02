Avis aux médias - Bonjour Ottawa. Nous arrivons dans le voisinage

OTTAWA, le 7 févr. 2020 /CNW/ - Un tout nouveau détaillant Tokyo Smoke ouvre ses portes au 1000, rue Wellington Ouest, et vous ne voulez pas manquer cette occasion. Steve Cochrane, pompier et propriétaire d'entreprise ontarien, s'est associé à Tokyo Smoke, une marque primée et un détaillant de cannabis qui met l'accent sur la qualité de conception, pour mettre à profit l'expérience de vente au détail de la marque au cœur du quartier Hintonburg d'Ottawa. L'ouverture officielle aura lieu le lundi 10 février, à 9 h.

Nous vous invitons à venir visiter cet emplacement ultramoderne de 3 400 pieds carrés pour vous familiariser avec la marque Tokyo Smoke et découvrir notre expérience de magasinage immersive. L'équipe du magasin Tokyo Smoke du 1000, rue Wellington, est impatiente de rencontrer ses voisins et de créer une plaque tournante visant à promouvoir l'éducation et la culture du cannabis récréatif pour adultes.

Tokyo Smoke, entreprise fondée en Ontario et dont le siège social est situé à 75 km dans la ville voisine de Smiths Falls, est heureuse d'avoir l'occasion d'implanter sa marque dans la ville d'Ottawa, et de jouer un rôle autant dans la façon dont la collectivité découvre l'industrie du cannabis récréatif que lorsqu'elle en fait l'expérience.

Détails de l'ouverture officielle :

Lieu : 1000, rue Wellington Ouest, bureau 101

Date : lundi 10 février

Heure : les portes ouvriront à 9 h.

Quel est le programme des célébrations?

Des rafraîchissements légers et des friandises seront servis à nos invités.

Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions brûlantes aux employés.

Les clients pourront choisir parmi un éventail de gélules, d'huiles, de produits comestibles, de produits de vapotage, de fleurs séchées et d'accessoires.

Tous les invités devront présenter une pièce d'identité prouvant qu'ils ont l'âge légal de consommer en Ontario.

SOURCE Tokyo Smoke