Avis aux médias - Blue Bonnets, enfin ! La Communauté de Côte-des-Neiges présente sa vision

MONTRÉAL, le 20 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Tous les médias sont cordialement invités par la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges (CDC de CDN) à une conférence de presse qui portera sur le quartier Namur-Hippodrome et dont les consultations publiques son enfin lancées. La conférence aura lieu



le mardi 21 janvier 2020 à 10h30

à la Bibliothèque Interculturelle de Côte-des-Neiges

(entrée par le 6767, chemin de la côte des Neiges)

La CDC de CDN et ses partenaires, dont Projet Genèse, un citoyen engagé résident du quartier, le cabinet d'architecture et d'urbanisme Rayside-Labossière et le CIUSSS Centre-Ouest de l'île-de-Montréal feront part au grand publique de leurs intentions quant au développement tant attendu de ce projet.

En présentation, les huit grands principes pour le développement d'un milieu de vie inclusif et innovant étant le résultat d'une mobilisation proactive de la Communauté depuis trente ans et qui représentent une opportunité pour la Ville de répondre enfin aux besoins des résident.e.s de Côte-des-Neiges, particulièrement en ce qui a trait au logement social.

SOURCE Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges