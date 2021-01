Avis aux médias - Bilan et perspectives 2020-2021 de la FTQ - Conférence de presse du président et du secrétaire général

MONTRÉAL, le 10 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une conférence de presse virtuelle à l'occasion de laquelle Daniel Boyer et Denis Bolduc, respectivement président et secrétaire général de la FTQ, feront le point sur les principaux enjeux qui mobiliseront la centrale syndicale en 2021, ainsi que le bilan de l'année 2020.

L'impact de la pandémie dans les milieux de travail (l'aérospatiale, le transport aérien, dans le secteur de l'industrie touristique qui comprend la restauration et l'hébergement dont hôtellerie, la culture, etc.), les négociations dans le secteur public, la réforme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, la réforme de la Charte de la langue française, la campagne sur l'assurance médicaments publique et universelle, les changements climatiques et la transition juste ne sont que quelques-uns des points qui seront abordés lors de cette conférence de presse.

IMPORTANT : pour des raisons de santé publique, la conférence de presse se déroulera en visioconférence seulement sur la plateforme Zoom (https://zoom.us/j/98520806428).

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Conférence de presse : bilan et perspectives 2020-2021



Date : Mardi 12 janvier 2021



Heure : 10 h 30



Où : Conférence de presse virtuelle en visioconférence sur la plateforme Zoom (https://zoom.us/j/98520806428)



Qui : Daniel Boyer, président de la FTQ

Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

Source : FTQ; https://ftq.qc.ca

