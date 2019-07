Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à St. Peter's Bay

ST. PETER'S BAY, PE, le 4 juill. 2019 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'investissements en infrastructure liée à la recherche sur les changements climatiques, l'innovation scientifique et à l'éducation postsecondaire, en présence du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et député de Cardigan, l'honorable Lawrence MacAulay, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne; le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Dennis King; et le recteur et vice-chancelier de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, M. Alaa Abd-El-Aziz.

Date : Le vendredi 5 juillet 2019



Heure : 10 h 30 (HAA)



Lieu : Complexe St. Peter's

1968 Cardigan Road

St. Peter's Bay (Île-du-Prince-Édouard)

