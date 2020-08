Avis aux médias - Annonce en matière d'infrastructure à Port Stanley

PORT STANLEY, ON, le 27 août 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce de financement concernant un projet d'infrastructure verte à Port Stanley (Central Elgin) en présence de Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario), au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de Joanne Vanderheyden, deuxième vice-présidente de la Fédération canadienne des municipalités et mairesse de la municipalité de Strathroy-Caradoc, et de Sally Martyn, mairesse de la municipalité de Central Elgin.

Date : Vendredi 28 août 2020



Heure : 11 h [EDT]



Lieu : Caserne de pompiers de Port Stanley

4980, promenade Sunset

Port Stanley (Ontario)

Confirmation : Les représentants des médias sont priés de s'inscrire à l'événement en envoyant un courriel à media@fcm.ca.

Les représentants des médias et les invités sont tenus de respecter les règles liées à la COVID-19, ce comprend le port du couvre-visage et la distanciation physique.

Le public est invité à regarder l'annonce en direct sur la page Facebook de la municipalité de Central Elgin, à : https://www.facebook.com/CentralElgin

