Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Maple Ridge

MAPLE RIDGE, BC, le 18 juill. 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de Dan Ruimy, député de Pitt Meadows--Maple Ridge, au nom de l'honorable François‑Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de Bob D'Eith, début provincial de Colombie-Britannique, au nom de la ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, Claire Trevena.

Date : Vendredi 19 juillet 2019



Heure : 13 h [HAP]



Lieu : À l'intersection de la 272e rue et de la route 7

Maple Ridge (Colombie-Britannique)

Itinéraire :

Automobiles :

Si vous roulez vers l'ouest sur la route Lougheed, tournez à droite sur la 272e rue, puis à droite sur le chemin River.

Si vous roulez en direction est, sortez de la route Lougheed en tournant à gauche sur le chemin River avant la 272e rue (aucun virage à gauche n'est permis à l'intersection de la 272e rue). Immédiatement après l'intersection de la 272e rue, cherchez des contrôleurs de la circulation qui vous dirigeront vers le parc parallèle adjacent au chemin River.

Transport en commun : Trajet d'autobus 749, arrêt « flag » à l'intersection de la 272e rue Nord et de 9400 Block.

Instructions spéciales :

Il y aura très peu de places de stationnement. On recommande fortement le covoiturage ou le transport en commun.

Veuillez porter des chaussures confortables permettant de marcher sur un terrain inégal.

Il n'y aura pas de toilettes sur le site de l'événement.

