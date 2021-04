Avis aux médias - Annonce de l'attribution d'une contribution financière à la scierie Petit-Saguenay inc.

QUÉBEC, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera l'attribution d'une contribution financière à la Scierie Petit-Saguenay inc. M. Dufour sera accompagné pour l'occasion de M. François Tremblay, député de Dubuc, et de Mme Julie Simard, directrice régionale principale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord, chez Investissement Québec.

Date : Le 29 avril 2021



Heure : 14 h

Conférence de presse en virtuel seulement

La conférence de presse sera diffusée sur la plateforme ZOOM. Pour y participer, les représentants des médias doivent obtenir leur accréditation au préalable aux coordonnées suivantes afin de recevoir les instructions de connexion : medias@mern-mffp.gouv.qc.ca.

Au moment de votre connexion, veuillez inscrire votre nom et le nom du média que vous représentez. Les journalistes auront accès à leur microphone lors des périodes de questions.

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs