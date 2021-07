Avis aux médias - Annonce concernant l'offre de soins et de services à Montréal

MONTRÉAL, le 4 juill. 2021/CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, ChristianDubé, fera une annonce concernant l'offre de soins et de services à Montréal.

Il sera accompagné du PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Sylvain Lemieux.

Veuillez noter que la conférence de presse sera diffusée en direct sur la page Facebook du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Consignes pour participer à l'événement

Pour éviter les rassemblements et se conformer aux règles de distanciation physique, le nombre maximal d'invités autorisés sur place sera de 25 personnes. De ce nombre, un seul représentant par média sera admis, tandis que deux caméramans ainsi que deux photographes (camera pool) pourront représenter l'ensemble des médias.

Pour participer à cet événement médiatique, les représentants des médias doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : relations.medias.cemtl@ssss.gouv.qc.ca.

DATE : Le lundi 5 juillet 2021

HEURE : 13 h

LIEU : Auditorium, 1er étage, bloc C, pavillon principal Hôpital Santa Cabrini 5655, rue Saint-Zotique Montréal (Québec) H1T 1P7

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent participer à cette activité de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19, ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque d'intervention est dorénavant obligatoire lors des événements médiatiques gouvernementaux.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux