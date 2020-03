Avis aux médias - 30 millions $ demandés pour le soutien communautaire en logement social

MONTRÉAL, le 1er mars 2020 /CNW Telbec/ - Une délégation conduite par la Fédération des OSBL d'habitation de Montréal (FOHM), le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) et le Réseau Québécois des OSBL d'habitation (RQOH) se rendra aux locaux montréalais du ministère de la Santé et des Services sociaux le lundi 2 mars 2020 pour demander un financement accru du soutien communautaire en logement social.

Les trois regroupements mènent une campagne conjointe intitulée 4 murs ce n'est pas assez ! qui demande au MSSS ainsi qu'au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'investir 30 millions $ par année pour le soutien communautaire en logement social dans l'ensemble du Québec. Cette formule d'intervention permet de stabiliser plus d'une dizaine de milliers de ménages locataires, mais le soutien financier à celle-ci fait grandement défaut.

La délégation, accompagnée de M. Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion et porte-parole de Québec solidaire en matière de logement, se rassemblera devant les bureaux montréalais du MSSS, afin d'y remettre les cartes postales signées par des locataires, des intervenant(e)s, des gestionnaires et des bénévoles de projets de logement et appelant à un investissement de 30 M$ annuellement en SCLS.

Date : Lundi 2 mars 2020





9 h 45 : Point de presse





10 h : Remise des cartes



Lieu : Ministère de la Santé et des Services sociaux





2021, avenue Union





Bureau 10.051

Qu'est-ce que le soutien communautaire ?

Le soutien communautaire est un ensemble d'actions qui peuvent aller de l'accueil à la référence, en passant par l'accompagnement auprès des services publics, la gestion des conflits entre locataires, l'interven­tion en situation de crise, l'intervention psychosociale, le soutien au comité de locataires et l'or­ganisation communautaire.

Le soutien communautaire vise à soutenir collectivement des personnes vulnérables ou qui risquent de le devenir pour leur permettre de demeurer dans le milieu de vie de leur choix, de maintenir ou d'améliorer leurs capacités ou d'éviter une détérioration de leur situation. Il représente un moyen d'acquérir une stabilité résidentielle, de préserver et développer leur autonomie individuelle et collective, et de permettre l'inclusion des personnes dans la communauté. La qualité du milieu de vie, bonifié par le soutien communautaire, permet à la personne de « vivre chez soi ».

SOURCE Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)