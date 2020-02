Avis aux médias - 100e de l'OIIQ : une invitation officielle pour le 13 février 2020

MONTRÉAL, le 7 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), Luc Mathieu, se rend disponible pour faire des entrevues individuelles avec la presse le 13 février 2020 de 17h00 à 19h00 dans le cadre du cocktail de lancement des festivités du 100e anniversaire de l'OIIQ, fondé en 1920.

L'OIIQ a consacré ce siècle d'existence riche en histoire à façonner les soins infirmiers, afin que tous les Québécois aient accès à des soins de santé de qualité et sécuritaires. Au cours de la soirée, vous pourrez vous entretenir avec Luc Mathieu sur les enjeux de la profession et le plan stratégique en vue des trois prochaines années. Vous pourrez visiter en primeur l'exposition 100 ans à veiller sur la santé, qui trace une rétrospective de la contribution de l'OIIQ à l'avancement de la profession infirmière.



Plusieurs acteurs du monde de la santé seront également présents.

Qui : Luc Mathieu, président de l'OIIQ

Quand : Jeudi 13 février 2020, 17h00 à 19h00

Quoi : Cocktail dînatoire pour souligner le 100e anniversaire de l'OIIQ

Où : Maison des infirmières et infirmiers

4200, rue Molson

Montréal (Québec) H1Y 4V4

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 76 000 membres et quelque 16 000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers du Québec