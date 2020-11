Avis aux médias - ÉVÉNEMENT AUJOURD'HUI - La ministre Bibeau annonce l'indemnisation des producteurs laitiers, de volaille et d'œufs sous gestion de l'offre

OTTAWA, ON, le 28 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, dévoilera de nouveaux détails sur le financement qui sera offert aux producteurs laitiers, de volaille et d'œufs sous gestion de l'offre dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada de les indemniser pleinement et équitablement afin d'atténuer les répercussions des accords commerciaux récents.



Date

Le 28 novembre 2020

Heure

14 h (heure locale)

