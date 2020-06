Avis aux médias - Énoncé complémentaire : état des finances publiques

QUÉBEC, le 18 juin 2020 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la cheffe de l'opposition officielle et députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, madame Dominique Anglade, accompagnée du député de Pontiac, leader parlementaire et porte-parole en matière de Finances publiques, monsieur André Fortin, du député de Robert-Baldwin et porte-parole en matière d'Économie et Lutte aux changements climatiques, monsieur Carlos J. Leitão et du leader parlementaire adjoint, porte-parole en matière de Petites et moyennes entreprises, Innovation, Travail et Emploi et député de Nelligan, monsieur Monsef Derraji, tiendront un point de presse, ce jeudi 18 juin à 11 h 30, afin de présenter leurs demandes au gouvernement en prévision de l'énoncé complémentaire que présentera le ministre des Finances.

DATE : 18 juin 2020



HEURE : 11 h 30



LIEU : Salle Louis-Hippolyte LaFontaine

Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec