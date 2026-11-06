Avino Silver Gold Mines: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Avino Silver Gold Mines lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.06 CAD. Im letzten Jahr hatte Avino Silver Gold Mines einen Gewinn von 0.070 CAD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49.86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 44.2 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 29.5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch