Avino Silver Gold Mines hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Avino Silver Gold Mines hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.08 CAD. Im letzten Jahr hatte Avino Silver Gold Mines einen Gewinn von 0.030 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 44.3 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 45.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch