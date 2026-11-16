AVILEN präsentierte Quartalsergebnisse

AVILEN liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AVILEN die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17.45 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8.32 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AVILEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31.25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 551.0 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 419.8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch