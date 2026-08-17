AVILEN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AVILEN hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 10.51 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AVILEN 4.91 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat AVILEN 516.1 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 379.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch