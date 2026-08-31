Avila Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Avila Energy hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 0.1 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 53.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch