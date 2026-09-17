Avidian Gold gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Avidian Gold hat am 15.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.030 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0.170 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Avidian Gold ein EPS von 0.200 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch